Житель Новосибирска пришел в банк с топором из-за отказа в оформлении кредитки

Новосибирец угрожал топором в банке из-за отказа в оформлении кредитки.

Как сообщает Агентство безопасности «ГВАРДИЯ», 1 июня в 12:34 на пульт бойцов ГБР поступил сигнал из банка.

Выяснилось, что двое мужчин и женщина пришли взять кредит, но им отказала сотрудница банка. В ответ на это она услышала оскорбления в свою сторону.

Компания ушла, но через 13 минут один из мужчин вернулся в банк с топором. Он начал угрожать и требовать, чтобы люди не пользовались услугами банка.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Бойцы ГБР рассказали, что при правонарушители обнаружили некие предметы, которые указывают на то, что он мог принять запрещенные вещества.

Напомним, что наследников умершего фермера в Новосибирской области обязали выплатить долг в 4,5 млн рублей.