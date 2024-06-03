Жителям Новосибирска советуют промыть нос после пожара на складе ГСМ

В Новосибирске местным жителям посоветовали промыть нос после сильного пожара.

Сотрудники Роспотребнадзора Новосибирской области исследовали воздух после пожара на Оловозаводской, который возник сегодня утром.

С помощью лабораторных методов в пробах искали взвешенные вещества, угарный газ, формальдегид, сажу, диоксид азота и серы, оксид углерода, фенол и нефтепродукты.

В результате после проверки воздуха, который изучили в 18-м Бронном переулке, д.1, на улице Тюменской, д.19, на улице Сержанта Коротаева, д. 7 и в СНТ «Мичируниа-2», не было найдено токсичных и вредных веществ.

Однако специалисты советуют людям, которые находились рядом с местом происшествия, промыть нос и горло водой, а также постараться не открывать окна в ближайшие дни.

Напомним, что в Кировском районе Новосибирска заметили черный столб дыма от пожара.