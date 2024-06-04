Глава Новосибирской федерации футбола рассказал о захватывающих матчах

Руководитель Новосибирской федерации футбола Артем Роговский посетил Суперфинал Кубка России, который проходил в «Лужниках», он поделился своими впечатлениями и рассказал о планах по развитию футбола в Новосибирске.

В прошлые выходные в Москве, на стадионе «Лужники», прошел исторический матч между командами «Зенит» и «Балтика». На игре присутствовало 40 тысяч болельщиков, и хет-трик, навсегда останется в их памяти. Роговский объяснил почему.

По его словам, была представлена потрясающая программа, и вокруг арены проводилось множество активностей. Болельщики имели возможность не только посмотреть футбол, но и стать полноправными участниками этого праздника.

«Зенит» был фаворитом, но «Балтика» весь матч вела, ей немного не хватило, чтобы свести игру вничью. «Зенит» доказал, что является абсолютным лидером, то есть он впервые в истории победил во всех матчах турнира», — рассказал он «МК в Новосибирске».

Глава региональной федерации по футболу решил применить некоторые лайфхаки в местных турнирах.

Он объяснил, что уже проводили суперфинал весной, и это было грандиозное событие. Роговский надеется, что матчи чемпионата тоже будут проходить с таким же размахом.

14 июня в городе Бердске состоится торжественное открытие нового стадиона «Авангард». В рамках праздничной программы состоится матч между сборной Бердска и командой Искитимского района.

«Мы покажем прямую трансляцию, и постараемся показать настоящее шоу жителям Бердска и тем, кто приедет. Новосибирская область в этом году попала в десятку самых активных федераций в рамках конкурса «Россия – футбольная страна». Мы были отмечены в это воскресенье и мы не намерены останавливаться на достигнутом», — поделился Арет Роговский.

Он также отметил, что в Новосибирске растет интерес к футболу: становится больше команд в различных возрастных категориях.

Помимо этого, прошел турнир среди делегатов РФС. В команде играли в прошлом чемпионы России из «Спартака» — Андрей Коновалов и Константин Головской. Команда заняла второе место.

По мнению главы Новосибирской федерации футбола, такие российские турниры могут стать образцом для подражания в других регионах.