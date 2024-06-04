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общество проиcшествия

Из-за падения дерева на провода без света остались 6500 новосибирцев

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

6500 жителей Новосибирской области остались без света из-за упавшего на провода дерева.

Как сообщает пресс-служба АО «РЭС», в Чулымском районе Новосибирской области из-за вырубки деревьев вблизи охранной зоны линии электропередачи одно из них упало на провода, что привело к отключению электроэнергии.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня. Из-за действий лесорубов 146 трансформаторных подстанций, 37 социально значимых объектов и более 10 населенных пунктов с населением более 6500 человек остались без электричества.

На место аварии оперативно прибыли бригады «Россети Новосибирск». Они переключили потребителей на резервную линию и восстановили электроснабжение в течение часа.

Учитывая масштаб повреждений в электросетях, которые привели к отключению электроэнергии, энергетики обратились в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что пенсионерка из Новосибирска взыскала 230 тыс. рублей с мошенников.

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Нина Раневская
Журналист

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