К трем годам условно приговорили военного в Новосибирске за хранение найденного оружия

Суд вынес приговор военному, который хранил в квартире найденное на полигоне ружье.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире у военнослужащего Михаила Данилова укороченное ружье, изготовленное из гладкоствольного охотничьего ружья. За незаконное хранение ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского гарнизонного военного суда.

Оружие военнослужащий обнаружил летом 2022 года на территории полигона твердых бытовых отходов. После чего он принес его к себе домой, где хранил до момента обнаружения 14 февраля 2024 года в ходе обыска.

Приговор в законную силу не вступил.

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