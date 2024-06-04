Количество преступлений снизилось на 17% в Новосибирской области

В Новосибирской области посчитали уровень криминальности.

По данным МВД России, с января 2024 года в регионе стало на 17,2% меньше зарегистрированных преступлений (до 12,4 тыс.) — это самый высокий показатель среди других регионов Сибири. В среднем в СФО уровень снизился на 6,2% (свыше 84,6 тыс. преступлений).

Количество преступлений, материалы о которых были в производстве, снизилось на 13,6%(до 6,2 тыс.). По Сибири этот показатель снизился на 9,5% (43,3 тыс.)

Раскрываемость преступлений в Новосибирской области составляет 49,5%. По Сибири этот показатель составляет 54,8%. В сравнении с другими регионами: в Республике Алтай — 74,6%; в Туве — 69,1%, в Омской области — 61,2%, в Иркутской области — 59,6%; в Хакасии — 58,5%, в Кузбассе — 57,9%. Чуть ниже — В Алтайском крае — 53,5% и Красноярском крае — 49%, в Томской области — 51%.

Напомним, главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова привели в суд по делу о взятке.