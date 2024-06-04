Комбат «Веги» Панфёров отреагировал на арест главы Корпорации развития Новосибирской области Зырянова

Комбат «Веги» Андрей Панфёров прокомментировал арест главы Корпорации развития Новосибирской области Зырянова.

4 июня Заельцовским районным судом в отношении генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Днем ранее его задержали. Также в квартире Зырянова прошли обыски.

Происшествие прокомментировал комбат батальона «Вега» Андрей Панфёров.

Он рассказал, что общался с Александром во время работы в Заксобрании. Зырянов неоднократно принимал участие в комитете по бюджету и других вопросах. До настоящего времени, по словам комбата, к гендиректору поступали замечания, только связанные с работой, и в пределах нормы, но не было таких, которые бы «пахли уголовным делом».

«Поэтому я считаю, что в скором времени будет известно, какие обстоятельства послужили для его ареста. На данный момент мнение у меня о человеке ровно такое, которое я сказал», — объяснил Панфёров корреспонденту Сиб.фм.

Он добавил, чтобы ситуация прояснилась, необходимо немного подождать, и правоохранительные органы самостоятельно разберутся в данном инциденте.

Подробнее об этом деле можно прочитать в материале Сиб.фм.