Крупный банк стал генеральным партнером Cookie fest — уникальной площадки для встречи IT-компаний

Больше 1000 участников-соискателей и 40 компаний работодателей собрались по случаю четвертого Дня ИТ-карьеры Cookie fest. Генеральным партнером мероприятия выступил Сибирский банк Сбера.

В рамках мероприятия его участники получили оценку своих ИТ-знаний с помощью карьерного квеста, на мастер-классах учились составлять резюме для ИТ-компаний, узнавая особенности прохождения очного собеседования, а также получали навыки легкой адаптации в новой команде. На спич-сессиях эксперты крупных ИТ-компаний, в том числе банка и его бесплатной школы программирования «Школа 21», и других рассказали о трендах ИТ-сферы, а также о том, что ждет цифровые профессии в будущем.

А еще участники Cookie fest собирались на ИТ-квартирник и становились участниками digital соревнований в Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, RoboMaster и VR-игры.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«У Сбера на Cookie fest представлено два стенда, включая стенд «Школы 21». Именно в Новосибирске открылся один из первых кампусов школы. Каждый год обучение здесь проходят около 800 человек. И это не только молодежь, получающая первоклассные ИТ-навыки, но и взрослые люди. На стенде банка мы рассказали о широких возможностях, которые предоставляет молодым ребятам работа в нашей компании».

День карьеры Cookie fest — это уникальная современная площадка для встречи представителей IT-компаний, вузов и тех, кто хочет найти работу в цифровой отрасли. Мероприятие позволяет напрямую пообщаться с ведущими IT-компаниями, рассказать о себе, поучаствовать в мастер-классах, послушать выступления профессионалов цифровой и кадровой отрасли, и, главное, найти работу мечты!