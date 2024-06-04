Крупный банк за год вернул клиентам 400 млн рублей, замороженных на счетах мошенников

Сбер почти год проводит пилот по возврату денег клиентам со счетов дропов – мошенников, которые обналичивают украденные деньги. За это время банк возвратил клиентам не менее 400 млн рублей, украденных мошенниками.

«Сбер замораживает денежные средства, если они попали к дропу. Для того, чтобы их разморозить, необходимо судебное решение. Но мы сами проактивно возвращаем клиенту деньги, а потом уже берем на себя судебные хлопоты, чтобы самим себе эти деньги компенсировать. Суд принимает решение в пользу клиента, а значит, и в нашу пользу, потому что все понимают: средства получил дроппер, и он никогда не придет в суд, чтобы что-то доказать», — рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «Известиям»