Мэрия Новосибирска представила три варианта развития городского электротранспорта

В Новосибирске разработали три варианта развития городского электрического транспорта.

Администрация Новосибирска направила в Министерство транспорта Российской Федерации три варианта развития городской трамвайной сети. Эти предложения являются частью процесса разработки федеральной программы по развитию городского электрического транспорта в России.

Первый вариант развития предусматривает обновление инфраструктуры трамваев и троллейбусов. Также планируется восстановить трамвайное сообщение по проспекту Дзержинского от улицы Трикотажной до станции метро «Березовая роща».

Второй вариант предполагает строительство новых трамвайных путей в крупных жилых районах Новосибирска: «Радуга Сибири», «Южно-Чемской», «Родники» и «Плющихинский».

Третий вариант развития основан на программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018–2030 годы. Так, по программе к 2030 году протяженность трамвайных путей в городе должна составить 98,50 км при 18,79 км реконструированных.

В 2018 году, когда разрабатывалась программа, протяженность трамвайной сети в Новосибирске составляла 66,2 км, разделенных на два участка на левом и правом берегу Оби. Однако основной объем перевозок осуществлялся только по 13, 15 и 18 маршрутам.