Новосибирск вошел в топ-3 благоприятных для переезда из-за работы городов России

Жители Сибирского федерального округа выбирают Новосибирск для переезда из-за работы.

В сибирский город хотели бы перебраться 3% опрошенных. На первом месте рейтинга городов для переезда оказалась Москва, ее выбрали 15% респондентов, на втором месте Санкт-Петербург — 12%. Такие данные приводят специалисты платформы рекрутинга HH.ru.

На четвёртом и пятом местах рейтинга для переезда оказались Краснодар и Сочи (по 3%), далее идут Екатеринбург, Казань, Красноярск и Тюмень (по 2%). Замыкает десятку Калининград с показателем в 1%.

Больше всего в Новосибирск хотят переехать жители Республики Алтай (24%). В 22% случаев переезд рассматривают соискатели из Томской и Омской областей и Республики Тывы. Из Иркутской области и Хакасии перебрались бы 20% опрошенных. Из Красноярского края — 19%, Кемеровской области — 18%. Из Алтайского края — 17%.

По данным исследования, среди желающих переехать 63% имеют опыт работы от 6 лет и более, ещё 15% — от 3 до 6 лет. У 59% опрошенных есть высшее образование, а у 18% — среднее специальное.

Напомним, Новосибирская область заняла пятое место в топ-10 регионов с самым дешевым бензином.