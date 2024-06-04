Новосибирская область заняла пятое место в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Пятое место в топ-10 регионов заняла Новосибирская область с самым дешевым бензином.

По данным исследовательского агентства «Промрейтинг», которое опубликовало «топливные» рейтинги российских регионов, Новосибирская область оказалась на пятом месте в десятке регионов с самым дешевым бензином.

Так, например в апреле этого года средняя цена бензина на заправках Новосибирска составила 51,80 рубль за литр. Чуть дешевле оказался бензин только в Татарстане – 51,51 рубль за литр.

Напомним, что стала известна погода в Новосибирске на 4-7 июня.