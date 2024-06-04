Новосибирский депутат Александр Аксёненко лично покрасил крыльцо пенсионерке в Бердске

Уже несколько месяцев в Бердске реализуется благотворительный проект «Домашний мастер Справедливой России». Помощь оказывается тем, кому по дому не хватает «мужских рук».

Починить розетку, прикрутить гардины, поправить покосившейся забор или даже собрать мебель, – примерно по такому списку заявок специалист приходит в дома нуждающихся в помощи бердчан. Депутат Госдумы Александр Аксёненко и его коллега по бердскому парламенту Фируз Хасанов решили выехать на вызов вместе с мастером.

«За полгода существования проекта было обработано 98 заявок. Теперь они растут в приличной прогрессии – только в мае пришло 40 призывов о помощи. Срабатывает сарафанное радио, и мы только рады. Плюс мы надеемся, что этим проектом мы сможем не только помочь, но и возможно вдохновить кого-то помогать рядом живущей одинокой бабушке, или многодетной семье, или маме, которая одна воспитывает детей», – пояснил один из инициатором проекта депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко.

В этот раз заявка пришла от пенсионерки Марины Ивановны – ветерана труда, инвалида 2 группы. Её супруг, ветеран МВД, не дожил до 85-летия, а вмести с его уходом посещать её дом перестал и социальный работник. Пожилая женщина по дому передвигается с трудом, а выйти в магазин за продуктами или с тем, чтобы оплатить коммунальные услуги, убрать квартиру – и вовсе становится для неё сложно выполнимой задачей. Народные избранники пообещали выяснить в чем причина и положена ли вообще пенсионерке в такой ситуации надомное обслуживание от местной соцслужбы. А пока помогли ей сами. Крыльцо в доме Марины Ивановны прохудилось, половицы прогнили. Выходить из дома стало не только сложно, но и опасно.

По итогу визита двух депутатов и мастера было починено и окрашено крыльцо. За что Марина Ивановна напоила своих помощников чаем. Депутат Фируз Хасанов рассказал, что в проекте нет формального подхода, бывает мастер выходит и на повторные вызовы, и за ремонт лавочки готов взяться, и за покраску детской площадки. При этом чаще всего «Домашний мастер» приходит на вызов со своими материалами.