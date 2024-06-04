Новосибирцы стали чаще покупать продукты в хард-дискаунтерах

Жители Новосибирска все чаще выбирают хард-дискаунтеры для покупки продуктов.

В Новосибирске все популярнее хард-дискаунтеры, которые предлагают «суровый» сервис и минимальные цены. Это больше не магазины для бедных, а экономия стала трендом для всех.

NielsenIQ подготовил данные о состоянии розничного рынка для представителей ритейла. В настоящее время каждый пятый непродовольственный товар продается в хард-дискаунтерах. Потребители также все чаще покупают продукты питания в магазинах с минимальным ассортиментом, где меньше персонала и товаров, чем в магазине у дома.

«Продовольственные товары в хард-дискаунтерах сильно опережают темпы роста в целом по розничному рынку/ Например, возьмем молочную продукцию – тут хард-дискаунтеры выросли на 44%, а в целом по стране, по все каналам продаж – на 5,7%. Это колоссальные темпы роста. Стратегия хард-дискаунтеров в целом понятна: те же продукты только дешевле. Но кроме этого они еще находят какие-то уникальные продукты, которые сами по себе дешевле. И за счет этого около трети продаж определенных категорий в хард-дискаунтерах – это уникальные бренды и СТМ» — рассказал старший менеджер по работе с розничными сетями Сибири компании NielsenIQ Сергей Пахомов BFM-Новосибирску.

Несмотря на то, что многие показатели растут, сейчас хард-дискаунтеры не являются главным каналом розничной торговли. По последним данным, их доля на рынке составляет всего 6,3%. Супермаркеты и минимаркеты по-прежнему остаются основными каналами для продажи товаров повседневного спроса.

Напомним, что в Новосибирске май 2024 года оказался самым дождливым за 15 лет.