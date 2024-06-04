Опубликовали список пляжей в Новосибирске с низкими оценками на 2ГИС

Стало известно, какие пляжи в Новосибирске получили низкие оценки в рейтинге 2ГИС.

В Новосибирске начинается купальный сезон. В связи с этим в городе открылся первый из шести городских пляжей.

«АиФ-Новосибирск» составил подборку пляжей с низкими оценками на сервисе 2ГИС.

Наименее привлекательным оказался пляж «Каменка», получивший всего 2 звезды. В сервисе 2ГИС было всего 10 отзывов о нем, и 8 из них были негативными. В основном новосибирцы были недовольны тем, что посетители пляжа оставляют после себя грязь и мусор.

«Ненавижу микрорайон олимпийская слава! Люди, которые живут в этих домах свиньи! Гуляют с собаками, а мусор за ними не убирают! Жители этих домов загадили пляж», — написал один из пользователей.

Два были положительными, один из них оказался с негативным подтекстом.

«Ура пляж закрывают, никаких свиней летом», — гласит текст отзыва.

Еще один комментатор рассказал, что живет рядом с озером. Он отметил, что в теплое время года там скапливаются грязь и мусор.

Пляж «На камнях» получил 3,3 звезды и занял второе место в рейтинге. Хотя отзывов о нем не так много, большинство новосибирцев остались недовольны посещением этого места.

Один из посетителей пожаловался на грязную воду. В ответ руководство пляжа объяснило, что не может повлиять на чистоту воды, так как она зависит от природных факторов, например, от ветра.

Также одна из посетительниц пляжа отметила, что пляж интересный, однако для людей с ограниченными возможностями не предусмотрено специальных мест. По словам Лолиты Г., она заметила 6 свободных мест на всей территории пляжа.

Третье место в рейтинге занял центральный пляж «Сан Сити», расположенный на Морском проспекте, 64/1. Жители Новосибирска оценили его на 3,4 балла.

Посетители отметили красоту природы и Обского моря. Однако они также подчеркнули, что пляж нуждается в модернизации и лучшем благоустройстве.

«Все павильоны и кафешки устарели морально и физически, а ведь место то уникальное, полноценный курорт!», — написал ​Liliya Maslyuk.

«Такая огромная территория и нет ни хороших кафе ни развлечений, туалет один на весь огромный пляж, пока доедешь, сгоришь на солнце и ноги сожжешь песком», — подчеркнула Екатерина К.

Некоторые люди также жалуются на неприятный запах в общественных туалетах, из-за которого туда невозможно зайти. Поэтому они предпочитают пользоваться платными туалетами, где чисто. Кроме того, по словам пользователей 2ГИС, на берегу можно увидеть валяющиеся ветки.

Жители Новосибирска оценили пляж «Бумеранг» на 3,5 звезды. По словам комментаторов, атмосфера на пляже напоминает морское побережье, но платная парковка вызывает недовольство.

«По-моему здесь с 90-х годов ничего не меняется, все только разрушается и ветшает, хозяевам надо бы подумать как бизнес вести, единственный плюс — близость к городу!», написал один из пользователей.

Также некоторые посетители жалуются на неприятный запах в раздевалках и туалетах. Администрация пляжа сообщила, что уборка там проводится один раз в день.

У пляжа «Звезда» также оказалась не очень высокая оценка — 3,6 звезды. На сервисе 2ГИС было найдено не так много отзывов об этом месте, но почти все они были негативными.

Например, Aleksey Mitsikov поделился своим опытом: он пытался арендовать домик в течение часа, но оператор не отвечал сразу, и приходилось ждать. Кроме того, он был недоволен платным въездом.

Еще один посетитель был недоволен качеством обслуживания и отметил, что в этом месте за все приходится платить.

«Заезд на такси 350р, при этом у них сняли беседку. Больше сюда не вернусь. Обдираловка!», — написал Никита Т.