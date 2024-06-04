Популярный новосибирский блогер помогла пенсионерке продать ее куклы

Блогер из Новосибирска помогла пенсионерке с продажей кукол.

Марина Трубицына, популярный блогер из Новосибирска, обладательница миллионной аудитории, приобрела у 89-летней пенсионерки всех кукол ручной работы.

В Краснообске блогер заметила пожилую женщину, сидящую в инвалидном кресле рядом с супермаркетом. Она не обратила внимания на авторские работы, которые были выставлены рядом. Однако, когда на улице стало холодать, бабушка продолжала сидеть у магазина.

Тогда Марина решила помочь пенсионерке. У девушки есть взрослая дочь, которая уже не играет в куклы. Но блогер купила четыре куклы по 1000 рублей и решила провести розыгрыш среди своих подписчиков.

Выяснилось, что бабушку зовут Таисия Ивановна. Через несколько месяцев ей исполнится 90 лет. Чтобы тренировать руки и мозг, она шьет кукол на машинке. На создание одной игрушки уходит 3-4 дня.

Пенсионерка не испытывает финансовых трудностей, но блогер решила поддержать ее бизнес-начинания.

Напомним, что пенсионерка из Новосибирска взыскала 230 тыс. рублей с мошенников.