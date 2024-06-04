Появилась характеристика на арестованного гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Зырянова

В Новосибирске арестованного Зырянова охарактеризовали как честного и надежного руководителя.

По данным документа с характеристикой от Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», Александр Зырянов имеет репутацию добросовестного, честного, принципиального, надежного партнера и руководителя.

За все годы сотрудничества с региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» он проявил себя как профессионал, а также как патриот не только России, но и области.

«Среди предпринимательского сообщества Александр Сергеевич известен как лидер общественного мнения, благотворитель, всегда выражает поддержку тем, кто нуждается», — гласит текст документа.

Отмечается, что Зырянов как руководитель АИР и Корпорации развития совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» участвовал в волонтерских и благотворительных проектах, а также принимал участие в поддержке СВО.

Напомним, что 4 июня Заельцовский районный суд Новосибирска арестовал до 2 августа гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. А днем ранее его задержали и провели обыски в квартире. Подробнее об этом деле можно прочитать в материале Сиб.фм.