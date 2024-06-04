Роспотребнадзор исследовал воздух после пожара на Оловозаводской в Новосибирске

Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха на ближайшей к месту пожара жилой застройке.
Роспотребнадзор сообщает, отбор был произведен по адресам:
- ул. 18-ый Бронный переулок, д. 1,
- ул. Тюменская, д. 19,
- СНТ «Мичурина-2», д. 22,
- ЖК «Черемушки», ул. Сержанта Коротаева, д. 7.
По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории жилой застройки не зафиксировано.
Напомним, пожар произошел на складе в Кировском районе 3 июня. Для тушения пожара привлекли более 21 единицы спецтехники, включая высотные машины и пожарный поезд. Площадь возгорания составила 2 450 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно выбрались 34 работника. Пострадавших и погибших нет.
Ранее Сиб.фм писал, на 18% увеличилось количество отравлений наркотиками среди подростков в Новосибирске.