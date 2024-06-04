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общество

Роспотребнадзор исследовал воздух после пожара на Оловозаводской в Новосибирске

Сиб.фм

Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха на ближайшей к месту пожара жилой застройке.

Роспотребнадзор сообщает, отбор был произведен по адресам:

- ул. 18-ый Бронный переулок, д. 1,
- ул. Тюменская, д. 19,
- СНТ «Мичурина-2», д. 22,
- ЖК «Черемушки», ул. Сержанта Коротаева, д. 7.

По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории жилой застройки не зафиксировано.

Напомним, пожар произошел на складе в Кировском районе 3 июня. Для тушения пожара привлекли более 21 единицы спецтехники, включая высотные машины и пожарный поезд. Площадь возгорания составила 2 450 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно выбрались 34 работника. Пострадавших и погибших нет.

Ранее Сиб.фм писал, на 18% увеличилось количество отравлений наркотиками среди подростков в Новосибирске.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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