Синоптики: в Новосибирске в июне 2024 года ожидается жара до +32 градусов

По прогнозам синоптиков, в июне 2024 года в Новосибирске ожидается жаркая погода с температурой до +32 градусов.

В Новосибирске лето началось с прохладной погоды, шторма и дождей. Однако, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июне в Новосибирске будет держаться на уровне +15 — +18 градусов, что соответствует климатической норме для этого месяца.

«В течение месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +4...+9 градусов, в начале первой декады местами заморозки 0...-2, до +10...+15, днем от +13...+18 до +23...+28 градусов», — гласит сообщение.

При этом в отдельные дни температура может подняться до +32 градусов.

Ожидаемое количество осадков за месяц будет близко к норме. Однако на юго-западе области возможен дефицит осадков, который составит от 43 до 68 миллиметров.

В первой и третьей декадах июня, а также в большинстве дней второй декады ожидаются дожди и грозы.

Согласно прогнозу погоды на сайте «Яндекс. Погода», с 4 июня температура воздуха начнет повышаться. В среднем она составит +23 градуса. Однако стоит учесть, что ожидаются регулярные дожди.

Сервис «Ну и погода» для Новосибирска также обещает теплые дни с температурой воздуха от +21 до +24 градусов. Однако в конце месяца ожидаются приход первой волны жары, когда дневная температура может подняться до +31 градуса.

Напомним, что поликлиника Новосибирска отказалась выдать ребенку-инвалиду необходимое лекарство.