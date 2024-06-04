СИЗО, лезвие в туфле и 22 миллиона рублей: главное в Новосибирске за 4 июня

Самое важное, что произошло в Новосибирске и области 4 июня, Сиб.фм собрал в одном материале.

Судья Заельцовского районного суда Новосибирска постановил заключить гендиректора Корпорации развития региона Александра Зырянова под стражу в качестве меры пресечения до 2 августа 2024 года.

Под домашний арест до 2 августа поместили руководителя промышленно-логистического парка (ПЛП) Александра Гоманова.

Его задержали вместе с Александром Зыряновым. Их обвиняют во взятке в особо крупном размере — 9,5 миллионов рублей.

В своем телеграм-канале Илана Дылдина, участница шоу «Уральские пельмени», поделилась с подписчиками инцидентом, который произошел на выступлении в Новосибирске.

По ее словам, перед выходом на сцену девушка надела туфлю и ощутила что-то острое — это было лезвие. В результате Илана порезала пальцы.

Житель Новосибирской области выиграл 22 миллиона в лотерею, но деньги не забрал.

Мужчина купил сразу три лотерейных билета, и один из них оказался выигрышным — его сумма составила 22 миллиона 460 тысяч рублей.