Суд Новосибирска отправил руководителя промышленно-логистического парка Гоманова под домашний арест

Суд избрал для руководителя промышленно-логистического парка меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сегодня, 4 июня, в Заельцовском районном суде Новосибирска было принято решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя промышленно-логистического парка (ПЛП) Александра Гоманова.

Срок ареста составляет два месяца и продлится до 2 августа.

Судья удовлетворил ходатайство следователя.

Утром 3 июня 2024 года силовиками был задержан генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области 47-летний Александр Зырянов и генеральный директор подведомственной корпорации акционерного общества «Управляющая компания “Промышленно-логистический парк”» 53-летнего Александра Гоманова. Их подозревают во взятке в особо крупном размере — 9,5 миллионов рублей.

«В отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) возбуждено уголовное дело», — объяснили в ведомстве.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.