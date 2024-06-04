Транспортное развитие обсудят на форуме в Новосибирске

Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура» пройдут в Новосибирске.

Мероприятие запланировано на 19 — 21 июня. На нем осудят основные направления транспортного развития. Об этом сообщает правительство области.

Форму состоится уже в 11 раз, традиционно на нем рассмотрят вопросы работы всех видов транспорта, развития дорожного комплекса и приоритеты отрасли до 2030 года.

На выставке «Современный транспорт и инфраструктура» будут представлены отечественные разработки различных видов техники, передовые решения в области транспорта, перевозок, беспилотной авиации. Гости форума и выставки увидят всю историю трамваев в Сибири и смогут заглянуть в будущее.

Состоится пленарное заседание с федеральными и региональными органами власти, руководителями отрасли. В течение трех дней пройдут: круглые столы, конференции, панельные дискуссии по темам инфраструктуры, международного сотрудничества, безопасности на транспорте и глобального развития транспортно-логистического комплекса.

Участие в форуме бесплатное после регистрации на сайте.

Напомним, Новосибирская область заняла пятое место в топ-10 регионов с самым дешевым бензином.