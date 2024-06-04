Участнице «Уральских пельменей» подкинули лезвие в Новосибирске

В Новосибирске Илане Дылдиной на шоу «Уральских пельменей» подкинули лезвие.

В своем Telegram-канале Илана Дылдина поделилась с подписчиками инцидентом, который произошел на выступлении в Новосибирске.

По ее словам, перед выходом на сцену девушка надела туфлю и ощутила что-то острое — оказалось лезвие. В результате из-за этого Илана порезала пальцы.

“В театре было такое у нас, но на шоу... Ни разу”, — поделилась Илана.

Подписчики девушки постарались аргументировать инцидент, предполагая, что это могло произойти случайно, некоторые написали, что так могут поступить только завистники, поэтому и решили подложить острый предмет.

Напомним, что в Новосибирске продают книгу умершей актрисы Анастасии Заворотнюк.