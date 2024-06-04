В Новосибирске май 2024 года оказался самым дождливым за 15 лет

Метеорологи в Новосибирске подвели итоги мая 2024 года.

В этом году месяц вошел в пятерку самых дождливых, а его третья декада стала самой холодной за последние десятилетие. Об этом сообщила начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Третья декада мая оказалась существенно ниже нормы. Крутой нрав погода проявила в последние майские дни, когда в регион пришли заморозки до – 5 градусов.

«Да, можно сказать, что третья декада вошла в пятерку самых холодных декад за последние 10-15 лет. Третья декада мая существенно ниже нормы на 4-6 градусов в Новосибирской области и по всей Западной Сибири», — отметила Наталья Кичанова.

Холода внесли коррективы в весь месяц: среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 1-2 градуса. Но самым холодным он не стал, зато вошел в пятерку с наибольшим количеством осадков.

«В мае 2024 года температура составила +11,3 – это около и ниже нормы на 1 градус. Осадков выпало 70 мм – это практически две нормы», — рассказали в гидрометцентре

«По температуре он не проявили себя, как самый холодный. Он больше отразился в осадках, отмечалось очень много осадков на территории Новосибирской области. По переувлажнению он вышел в лидеры, в первую пятерку за последние 15 лет», — отметила Наталья Кичанова.

По словам специалиста, в предыдущем году среднесуточная температура составила +11,8 градусов, но наблюдался дефицит осадков — дожди шли всего 4 дня.

Близким к нынешнему маю по температуре и по осадкам стал май 2014 года. Тогда температура за месяц составила +10,5, осадков было около 50 мм.

Наступивший июнь пока тоже не радует сибиряков настоящим летним теплом. Синоптики предупредили о волне холодов, которые придут в регион в ночь на 5 июня. В некоторых районах области столбики термометров опустятся до -1 градуса. Заморозки будут кратковременными и уже с 6 числа температура начнет повышаться.

Ранее Сиб.фм писал, вторая волна половодья прибудет в Новосибирск.