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общество

В Новосибирске образовательное учреждение оплатило фиктивную закупку тренажеров на 100 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области

Уголовное дело о превышении должностных полномочий рассмотрят в Новосибирске.

Руководители образовательного учреждения в Новосибирске оплатили закупку тренажеров и высокотехнологичное оборудования, однако фактически товары в организацию не поступали. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что учреждение заключало госконтракты на закупку учебного оборудования по профилю водного транспорта в период с июля по декабрь 2023 года. Были изготовлены фиктивные документы, подтверждающие покупку. Сумма ущерба составила 100 млн рублей. Проводится расследование.

Ранее Сиб.фм сообщал, главу Корпорации развития Новосибирской области Зырянова заключили в СИЗО по делу о взятке.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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