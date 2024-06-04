Пляж для купания открыли в Новосибирске.

Глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на совещании в правительстве сообщили о том, что в Новосибирске открыли первый пляж для купания в этом году, в связи с чем сейчас следует подготовить 273 матроса-спасателя.

Он также отметил, что прошлая неделя в Новосибирской области прошла без каких-либо происшествий на воде, а сотрудники МЧС провели более 800 профилактических мероприятий и осмотрели 83 места несанкционированного купания.

Напомним, что в Новосибирске вновь похолодает 4 июня.