В Новосибирске открылся пансионат с круглосуточным уходом за пожилыми людьми

Совсем недавно в Новосибирске открылся современный частный пансионат «Времена Года», предназначенный для пожилых людей и инвалидов. Учреждение расположено в тихом живописном районе города и предлагает высококачественные услуги для своих постояльцев.

Особое внимание уделяется разнообразию программ досуга и реабилитации, которые способствуют укреплению здоровья и повышению жизненного настроения проживающих.

Пансионат «Времена Года" обеспечивает комфортное проживание и круглосуточный уход за пожилыми людьми и инвалидами. Здесь предусмотрены специально оборудованные комнаты, а также персонал, прошедший подготовку по уходу за людьми с ограниченными возможностями.

«Мы стремимся создать уютную и безопасную среду для наших гостей, где каждый может чувствовать себя как дома. Наша цель — обеспечить полноценное и достойное старение для всех, кто обратится к нам», — отметила директор пансионата «Времена Года» Наталья Северенчук.

Открытие пансионата «Времена года» призвано улучшить качество жизни пожилых людей и инвалидов в Новосибирске, предоставляя им высокий уровень ухода и поддержки.

«Времена года» — забота и уют в каждом сезоне!

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