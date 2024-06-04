В Новосибирске построят гостиницу на Писарева высотой почти 100 метров

Мэрия Новосибирска одобрила строительство гостиницы на улице Писарева, высота которой составит почти 100 метров.

На муниципальном портале Новосибирска 3 июня был опубликован документ, в котором говорится, что мэрия города разрешила строительство высотной гостиницы с общественными помещениями и подземной автостоянкой на участке, ограниченном улицами Писарева, Семьи Шамшиных, Николая Островского и Ольги Жилиной.

Площадь участка — 9333 квадратных метров. Апарт-комплекс из трех башен, максимальная высота которых достигает 97,8 метров, будет возводить ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Светлановский».

Он получил название «Финансовый квартал Land Lord». Согласно документу, проект гостиницы разработало новосибирское «Архитектурное бюро Плаксина и Насырова».

Работы будут проводиться в два этапа. В рамках первой очереди возведут два блока на 835 номеров и 260 машиномест. Второй этап подразумевает строительство третьего блока на 728 номеров и 59 машиномест.

В комплексе помимо гостиничных номеров предусмотрены офисы и сауна общей площадью 218,29 квадратных метров.

Разрешение действует до 17 августа 2029 года.

Напомним, что в Центральном парке Новосибирска поставят новые опоры для светового потолка.