В Новосибирске рассказали о стоимости новой дороги Академгородка

В Новосибирске сообщили о стоимости строительства новой дороги Академгородка.

Проектная документация для строительства дороги от перекрестка улиц Кутателадзе и Демакова до трассы «Академгородок – Кольцово» готова на 90%.

Стоимость работ предварительно оценили в 2 миллиарда рублей. Это связано с тем, что дорога будет проходить через участок улицы Арбузова, который находится рядом с теплоэлектростанцией. Поэтому потребуется перенос инженерных сетей. Ожидается, что финансирование будет выделено из бюджета Новосибирской области.

Новая дорога должна стать более коротким путем для поездок из Новосибирского научного центра к «Сибирскому кольцевому источнику фотонов». Кроме того, она поможет снизить нагрузку на улицы Иванова и Арбузова.

Проект должен пройти экспертизу. В департаменте транспорта мэрии Новосибирска сообщили, что заключение будет готово в 2024 году, а строительство начнется в следующем году. Об этом пишет «Академ.Инфо».

Напомним, что в Новосибирске построят гостиницу на Писарева высотой почти 100 метров.