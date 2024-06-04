В Новосибирске службы проката электросамокатов увеличили штрафы за нарушения до 100 тысяч рублей

В Новосибирске службы проката электросамокатов увеличили штрафы для нарушителей до 100 000 рублей.
Некоторые операторы кикшеринга, такие как Whoosh, пересмотрели размер штрафов.
За передачу электросамокатов детям теперь грозит штраф в размере 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта, в то время как ранее применялась только блокировка аккаунта.
Езда вдвоем теперь влечет за собой штраф в 5 тысяч рублей, ранее он составлял 800 рублей.
За неспешивание на переходе предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей, ранее контроль за этим осуществляла Госавтоинспекция.
Нарушение правил парковки по-прежнему наказывается штрафом в размере 500 рублей.
Также за действия пользователя сервиса, которые привели к причинению вреда здоровью или имуществу других людей, предусмотрен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
За управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта.
Штрафы будет выписывать оператор кикшеринга, а не сотрудники ГИБДД.
Напомним, что из-за падения дерева на провода без света остались 6500 новосибирцев.