В Новосибирске состоится бизнес-завтрак о том, как заработать в продуктовом ритейле

11 июня торговая сеть «Пятёрочка» проведет в Новосибирске бизнес-завтрак «Новые возможности роста в продуктовом ритейле» и приглашает на нее предпринимателей, инвесторов и собственников помещений под аренду.
Представители торговой сети расскажут о том, как открыть магазин, вывести его в прибыль и зарабатывать даже без опыта в сфере офлайн-торговли.
Среди спикеров мероприятия:
· Представитель Министерства промышленности и торговли Новосибирской области
· Дмитрий Балуца, директор территории «Волга» торговой сети «Пятёрочка»
· Валерия Осташева, руководитель направления привлечения франчайзи торговой сети «Пятерочка»
Помимо обсуждения перспектив в продуктовом ритейле гостей познакомят с финансовой моделью франшизы «Пятёрочки»: расскажут о первоначальных инвестициях, сроке окупаемости, средней прибыли. А также о преимуществах модели обратного франчайзинга, которую много лет развивает торговая сеть.
Мероприятие состоится 11 июня с 10:00 до 14:00 в баре-террасе «10Ten» по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31.
Участие в бизнес-завтраке – бесплатное, по предварительной регистрации.
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