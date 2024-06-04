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общество проиcшествия

В Новосибирской области обнаружили следы медведя

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Под Новосибирском заметили следы медведя.

В группе «Сообщество Академгородка/Новосибирск» появились фотографии со следами медведя. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области прокомментировало ситуацию.

Инспектор отправился на место происшествия. Следы были обнаружены на территории охотничьих угодий. Животное, по-видимому, не представляет опасности для людей. Оно ушло в лес, подальше от населённых пунктов.

Уточняется, что местные жители могут не переживать.

Напомним, что в Новосибирской области почти неделю ищут 48-летнего мужчину с черной сумкой.

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Нина Раневская
Журналист

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