В Новосибирской области обнаружили следы медведя

Под Новосибирском заметили следы медведя.

В группе «Сообщество Академгородка/Новосибирск» появились фотографии со следами медведя. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области прокомментировало ситуацию.

Инспектор отправился на место происшествия. Следы были обнаружены на территории охотничьих угодий. Животное, по-видимому, не представляет опасности для людей. Оно ушло в лес, подальше от населённых пунктов.

Уточняется, что местные жители могут не переживать.

Напомним, что в Новосибирской области почти неделю ищут 48-летнего мужчину с черной сумкой.