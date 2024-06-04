В Новосибирской области почти неделю ищут 48-летнего мужчину с черной сумкой

В Новосибирской области ищут 48-летнего мужчину, который пропал 30 мая.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в городе Обь Новосибирской области пропал 48-летний Павел Карпенков.

Сообщается, что о его местоположении неизвестно с 30 мая 2024 года.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые.

Одежда: серо-коричневый камуфляжный костюм, светло-серые кроссовки.

С собой у Павла была черная сумка.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.