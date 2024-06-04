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общество

В одном из крупных банков рассказали о необычном сценарии телефонного мошенничества с «похищением» человека

Фото: freepik.com

В этом году Сбер обнаружил необычный сценарий обмана — схема выманивания денег с поддельным похищением людей, рассказал в интервью «Известиям» заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В результате телефонного мошенничества жертве, например, чьей-то маме, которая уже перевела деньги злoумышлeннику, предлагалось их вернуть, поехав в другой город. Но при этом телефон нельзя брать с собой. Мама уезжает за тысячу километров от своего места жительства в желании спасти свои средства.

Одновременно мошенник звонит родственникам этого человека и говорит: «Вашу маму похитили. Если вы хотите ее вернуть, внесите денежные средства в такой-то сумме на такой-то счёт». С мамой дети связаться не могут – телефона у нее нет.

«При нашем содействии правоохранительным органам удалось спасти человека и выйти на организаторов. Колл-центр, который организовывал это и другие подобные преступления, базировался на территории России. Буквально несколько недель назад сотрудники полиции задержали 16 человек, причастных к этому мошенничеству», — рассказал Станислав Кузнецов.

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Роман Чугаев
Журналист

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