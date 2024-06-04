В Центральном парке Новосибирска поставят новые опоры для светового потолка

В Новосибирске в Центральном парке обновят опоры для светового потолка.

В Центральном парке рабочие приступили к рытью глубоких ям. Газоны вдоль основной аллеи огородили сигнальными лентами. Ямы будут предназначены для опор светового потолка.

До апреля 2024 года световые гирлянды, создающие световой потолок над аллеей парка, были закреплены на столбах с бетонным основанием. Такие конструкции занимают много места и не очень хорошо выглядят, как неоднократно отмечали жители и гости Новосибирска.

Весной сняли гирлянды, но сами конструкции пока не убрали. В администрации парка BFM-Новосибирск заверили, что это будет сделано в скором времени. Установку новых опор светового потолка планируют закончить в июне.

Напомним, что в Новосибирске службы проката электросамокатов увеличили штрафы за нарушения до 100 тысяч рублей.