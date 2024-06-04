Водитель Toyota Ipsum сбил самокатчика на Родниках в Новосибирске

«Сбили на переходе и протащили», — отмечают очевидцы.

На Родниках, на улице Краузе произошло ДТП: водитель Toyota Ipsum сбил самокатчика. Очевидцы заметили, что электросамокат лежит на дороге. Зебра метрах в пяти.

«Похоже сбили прямо на переходе и протащили. Человек живой», — сообщают подписчики сообщества АСТ-54.

Поспешили интернет-комментаторы высказаться на этот счет в сети.

«Каждый день сбивают... Многие не соблюдают правила, выпрыгивают на машину, и ничего уже не успеешь сделать. Это страшно», — пишут интернет-пользователи.

«Спасибо, что живой... », — добавляют другие.

Более подробной информации о здоровье самокатчика на данный момент нет, потребовалась ему помощь медиков или нет, неизвестно.

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