Вознесение Господне 2024: какого числа, значение и традиции православного праздника

Вознесение Господне – православный праздник, который посвящен Вознесению Иисуса Христа на небо после его Воскресения.

Двунадесятый праздник — один из двенадцати главных праздников в христианстве. Он является переходящим, то есть дата его празднования меняется каждый год, но всегда приходится на 40-й день после Воскресения Христова. Поскольку Пасха отмечается в воскресенье, Вознесение обычно выпадает на четверг.

В 2024 году католики отметили его 9 мая, а православные — 13 июня.

Этот день символизирует надежду верующих на второе пришествие Иисуса Христа и вечную жизнь в здоровом и бессмертном теле.

В день Вознесения Господня священники надевают белые одежды и носят их в течение десяти дней до Троицы.

Праздник Вознесения начинается в среду вечером, когда в храме проводится Всенощное бдение. Утром в четверг совершается Литургия Иоанна Златоуста. Во время этой службы читается тропарь: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира», в котором и объясняется смысл праздника.

День перед Вознесением, который называется «Отдание Пасхи», традиционно отмечается проведением крестного хода и служится Всенощная.

После торжественного богослужения наши предки всей семьей отправлялись в гости к родным и друзьям. Это называлось «ходить на перепутье». Они приносили с собой особые пшеничные хлебцы, смазанные медом, которые назывались «лесенки».

Вознесение отмечается в мае или июне. В народе верили, что в этот день окончательно приходит лето: отцветают плодовые деревья, а птицы радуются теплу.

В этот день важно сохранять спокойствие, не ссориться и не желать другим зла, и нельзя отказывать в подаянии. Считается, что сам Христос после Пасхи сорок дней ходил среди людей в образе нищего, прося подаяния. Поэтому стоит проявить милосердие и помочь нуждающимся.

Лучше всего отложить дела, которые не требуют срочного выполнения, и сосредоточиться на молитве и посещении храма. Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом в саду или огороде.