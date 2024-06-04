ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе

ВТБ расширяет географию офисной сети. В июле банк откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Об этом в преддверии ПМЭФ-2024 сообщил президент-председатель правления банка Андрей Костин.

«Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе», – сказал Андрей Костин.

Офисы будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.

Сегодня офисная сеть банка насчитывает более 1,3 тысячи точек, это один из основных каналов продаж – каждую вторую операцию клиенты совершают в офисах.