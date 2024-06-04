Вторая волна половодья прибудет в Новосибирск

В створе Новосибирской ГЭС ожидается пик второй волны половодья в первой декаде июня.

Рост притока вызван повышением уровня воды в горных реках Бии и Катуни после дождей. Сейчас таяние снега в горных областях водосбора практически закончилось. Об этом сообщает новосибирский филиал РусГидро.

В створе Барнаула пик притока наблюдался 30 мая, приток к створу ГЭС все еще сохраняет повышенные значения.

В первой декаде июня приток ожидается на уровне 4800±530 м3/с, за месяц – 3850±490 м3/с (98% от нормы). В мае приток наблюдался на уровне 90% от нормы.

Для пропуска воды семь гидроагрегатов станции работают с полной пропускной способностью, будут открыты четыре метра водосливной плотины.

Водохранилище продолжает наполняться, скорость в среднем составляет 7 см в сутки. По состоянию на 3 июня средний уровень водохранилища — 112,32 м, что соответствует графику. Полезный объем водохранилища заполнен до половины, отметку нормального подпорного уровня в 113,5 м планируется достичь к 30 июня.

Ранее, руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем в Новосибирской области.