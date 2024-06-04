Зеленый Марафон собрал больше 40 тысяч участников в девяти городах Сибири

Праздник спорта и благотворительности состоялся 1 июня в День защиты детей.

Почти 42 тысячи сибиряков стали участниками Зеленого Марафона, организованного Сбером в девяти городах Сибири. На старт вышли как профессиональные бегуны, так и начинающие спортсмены. И еще больше 20 тысяч человек пришли на праздник в качестве болельщиков.

Самым массовым забег стал в Омске, где на старт вышли 4500 спортсменов. Самым представительным по общему числу участников (и спортсменов и болельщиков) праздник получился в Новосибирске – 8500 участников пришли утром 1 июня на Михайловскую набережную.

Самый массовый детский забег – больше 1100 юных спортсменов – был зафиксирован в Кемерово. Красноярск отметился самым массовым «заходом» — здесь в скандинавской ходьбе соревновались одновременно 210 участников.

Горно-Алтайск и Барнаул отметились массовой явкой болельщиков. Здесь их было кратно больше, чем спортсменов. Томичи же, напротив, сосредоточились на забеге – здесь из 1600 участников праздника 87% приняли участие в забегах.

Этот Зеленый Марафон в Сибири состоялся при поддержке прославленных спортсменов – олимпийских чемпионов. В Кузбассе бегунов заряжала своей энергией трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, в Новосибирске напутствовал спортсменов двукратный олимпийский чемпион в беге на 400 м Владимир Маркин, в Красноярске вместе с участниками забега на старт вышла двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

На старт вместе с другими сибиряками вышли и другие профессиональные спортсмены разного возраста, а также представители власти, общественных организаций, компаний-партнеров банка и конечно сами сотрудники банка, включая председателя Сибирского банка Сбера Дмитрия Солнцева. Он пробежал самую массовую дистанцию – 4,2 км – в Новосибирске.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Зеленый Марафон – это праздник здоровья и спорта, в котором сибиряки традиционно принимают участие семьями. В этом году банк организовал его в День защиты детей, поэтому марафон приобрёл ещё более яркую составляющую. Важно и то, что проект содержит благотворительную миссию. Вместе с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» в рамках Зелёного марафона мы собираем средства для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства, которые будут направлены им на помощь».

Собранные благодаря Зелёному Марафону деньги пойдут на оплату индивидуальных занятий детей с квалифицированными педагогами. На данный момент удалось собрать больше 27 млн рублей, что уже вдвое больше, чем в прошлом году. Сбор средств продолжается.