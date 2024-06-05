7 административных дел, станция метро «Спортивная» и снос исторических домов: главное в Новосибирске за 5 июня

Самое важное, что произошло в Новосибирске и области 5 июня, Сиб.фм собрал в одном материале.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в региональном центре завершили проверку по факту возгорания рейсового автобуса, внутри которого находились пассажиры. Инцидент произошел в январе 2024 года в Тогучинском районе.

По результатам проверки в отношении руководителя организации возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, ему предстоит выплатить штрафы на общую сумму более 200 тысяч руб.

В беседе с журналистами Сиб.фм мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что сейчас новая станция метро «Спортивная» находится на высоком этапе готовности. Точной даты открытия пока нет.

«Значительной корректировки и повторной экспертизы потребовала проектная документация – санкции, введенные против нашей страны, сделали невозможным приобретение импортного оборудования, предусмотренного первоначальным проектом. Необходимо было вносить изменения, менять на отечественные аналоги. Сейчас уже получено положительное заключение по технической части исправленной проектной документации», — объяснил он.

Важным элементом, по его мнению, сейчас является выстраивание работы между подрядчиками и субподрядчиками, чтобы определить, кто ответственен за некачественную работу, и исправить это.

В Новосибирске обязали аукцион о поиске подрядчика для сноса двух исторических домов 1928 года постройки и еще нескольких зданий. Ранее их признали аварийными.

В Новосибирском зоопарке 18 марта появились на свет трое котят камышовой породы. Это два мальчика и одна девочка, сейчас им по три месяца.