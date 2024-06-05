7 административных дел возбуждено на перевозчика сгоревшего автобуса в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска проверила перевозчика после возгорания пассажирского автобуса.

В Новосибирске завершена проверка по факту возгорания рейсового автобуса с пассажирами в Тогучинском районе в январе 2024 года. Выявлены нарушения перевозчиком требований об охране труда, о проведении предрейсового контроля, несоблюдение правил безопасности перевозок людей, допуске водителей к работе без прохождения инструктажей. Об этом сообщает прокуратура НСО.

По результатам проверки в отношении руководителя организации возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, ему предстоит выплатить штрафы на общую сумму более 200 тыс. руб.

После внесенного прокурором представления перевозчиком устранены допущенные нарушения закона.

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