AI-правосудие и другие правовые тренды обсудили на международном форуме в Новосибирске

Организатором и модератором форума выступил Сбер.

Международный экономико-юридический форум «Право и бизнес: национальные цели и современные вызовы» состоялся в Новосибирске. На протяжении всего дня, разбитого на четыре панельные дискуссии, тренды в сфере права обсудили представители органов власти, бизнеса, научного сообщества, отраслевых союзов. Собрал экспертов в самых разных отраслях права Сибирский банк.

Новые направления и инструменты урегулирования проблемной задолженности на форуме обсуждали представители УФНС, ФССП, СРО и банка. Особый интерес экспертного сообщества вызвало направление по развитию сделок нестандартным риском и уже реализованные в рамках него кейсы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Участниками второго нашего Международного форума «Право и бизнес» стали около 200 представителей компаний, судов, регулятора — Центробанка, наши коллеги из других кредитных учреждений. Мы ведем дискуссии в том числе о том – как усовершенствовать законодательство РФ. По итогам форума будут подготовлены практические предложения не только для банка, но и для организаций, занимающихся правовым сопровождением».

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка Сбера

«Одной из особенностей форума является то, как мы сегодня подходим к теме бизнеса в конфликтной ситуации. Наша главная задача – понять природу проблемы, не важно, кто перед нами компания, или частное лицо, и предложить методы выхода из сложившейся ситуации, чтобы оживить и оздоровить бизнес, или финансовую ситуацию конкретного человека. И не доводить ситуацию до классических методов урегулирования – таких как банкротство. Наша деятельность направлена на благо экономики всех регионов присутствия Сибирского банка».