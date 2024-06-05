Бывший вице-мэр Новосибирска Терешкова прокомментировала арест Зырянова

Экс-вице-мэр Новосибирска высказалась об аресте Александра Зырянова.

4 июня Заельцовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова. Он будет находиться в СИЗО до 2 августа по обвинению в получении крупной взятки. Днем ранее его задержали. В квартире Зырянова также прошли обыски.

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что ранее обвиняемый не был замечен в каких-либо политических или финансовых конфликтах. Она считает Зырянова патриотом России и региона.

«С Александром Зыряновым интересно дискутировать на какие-то важные вопросы по разным направлениям. Я знала, что всё, что он делает, — это во благо родины. Ждём, когда следствие разберётся», — заявила Терешкова корреспонденту Сиб.фм.

Ранее ситуацию также прокомментировал комбат «Веги» Панфёров.

Подробнее об этом деле можно прочитать в материале Сиб.фм.