Дачники устроили распродажу цветов в Новосибирске

Новосибирские дачники распродавали пионы, огоньки и тюльпаны со своего огорода.

Выращенные цветы дачницы принесли продавать на стихийный рынок, который находится на площади Калинина. Средняя стоимость букетов начинается от 100 рублей и достигает одной тысячи. Об этом сообщил корреспондент «МК в Новосибирске».

Если взять садовые цветы, то преобладают пионы, тюльпаны и лилии. Видимо, сорванные на бескрайних полях Новосибирской области – ландыши и огоньки. Продают бабушки даже наломанные ветки сирени.

Из цветов бабушки собирают настоящие композиции, в полевые цветы добавляют незабудки и огоньки. Букеты из дикорастущих растений обойдутся дешевле — от 300 до 500 рублей, за букет из семи-девяти цветов они просят 200 рублей.

Периодически стихийный рынок разгоняют полицейские. Более организованные дачники занимают социальные ряды. Как отмечают торговцы, период цветения дачных цветов в начале лета скоро закончится.

Напомним, в Гидрометцентре заявили о сохранении заморозков в Новосибирске.