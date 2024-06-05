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Директора МКУ в Новосибирске оштрафовали за плохое состояние дороги

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске директор МКУ был оштрафован за неудовлетворительное состояние дороги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в региональном центре директора МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение» № 1 оштрафовали за плохое состояние дороги на улице Писарева.

Сотрудники ведомства провели проверку проезжей части в Центральном районе. В результате были обнаружены выбоины и провалы размером до 80 сантиметров.

В отношении директора муниципального учреждения было возбуждено административное дело. Помимо штрафа, организации предстоит провести ремонт под контролем прокуратуры.

Напомним, что в Новосибирске суд взыскал 5,3 миллиарда рублей с экс-владельца «Углетранс».

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Нина Раневская
Журналист

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