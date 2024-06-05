Директором по финансовым сервисам Авито стала Татьяна Жаркова

Татьяна будет отвечать за развитие финтех-направления Авито.

Татьяна имеет 30-ти летний опыт развития и трансформаций в финансовой отрасли, реализовав проекты по запуску новых бизнесов, стратегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк РУС», «Ассоциация ФинТех», блокчейн-оператор «Системы распределенного реестра».

Татьяна стала Лауреатом XVI премии «Финансовая элита России 2020» в номинации «За значимый вклад в развитие финансовых технологий в России» и вошла в рейтинг топ-25 женщин экономистов России по версии Financer.com, имеет степень кандидата экономических наук.

Является членом экспертной группы при Государственной Думе по регулированию криптовалют.