Два Новосибирских вуза включены в топ лучших университетов мира

Названы лучшие высшие учебные заведения мира.

Два новосибирских вуза вошли в число лучших университетов во всем мире. Информация об этом опубликована в рейтинге QS World University Rankings 2025. Список составлен из 1,5 тысячи учебных заведений, они расположены в 105 странах.

Первым среди региональных вузов стал Новосибирский государственный университет, он занял 442 строчку в рейтинге. Год назад университет был выше на 21 пункт — на 421 месте.

Новосибирский государственный технический университет попал в группу 1201 — 1400. В прошлом году университет был в диапазоне 1001 — 1200.

Всего в рейтинг вошли 47 университетов России. Среди российских вузов лучшим стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Он оказался на 94 строчке. Следующий за ним — МГТУ имени Н. Э. Баумана на 298 месте. Третий — РУДН имени Патриса Лумумбы на 316 месте. Далее идет университет СПбГУ (365), КФУ (401), НИУ ВШЭ (410) и ТГУ (431).

Лучшим по данным рейтинга стал Массачусетский технологический институт. Второе место досталось Имперскому колледжу Лондона. Далее идут университеты Оксфордский, Гарвардский и Кембриджский.

Напомним, рейтинг QS (World University Rankings) считается одним из самых авторитетных в мире. При оставлении аналитики используют шесть показателей: отношение работодателей к выпускникам университета, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, репутация в академической среде, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.