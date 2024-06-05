Герман Греф: Искусственный интеллект даст импульс для развития всех остальных технологий

Президент Сбербанка выступил в Совете Федерации с докладом о развитии искусственного интеллекта.

Герман Греф в Совете Федерации рассказал о развитии технологий искусственного интеллекта (AI) и новых возможностях, которые они открывают для всех отраслей экономики и для каждого отдельного человека.

Он отметил, что анонсы новых AI-моделей сегодня происходят каждые три недели, хотя ещё год назад релизы выходили не реже одного раза в три месяца.

Всего за год появились AI-модели, которые способны создавать реалистичное видео, а это намного сложнее, чем фото. Модели научились синтезировать голос с различными интонациями, неотличимыми от человеческих: они способны генерировать музыку, голос и текст песен в различных аранжировках.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Ни у одной технологии нет такой преобразующей силы, как у искусственного интеллекта. Если мы в России будем внедрять AI более-менее средним темпом, то в 2030 году эффект от искусственного интеллекта может превысить 10 трлн рублей, то есть добавить 4–6 процентных пунктов к ВВП. Следующий шаг — это сильный искусственный интеллект, который будет делать выводы не на основе данных, которые мы в него поместили, а исходя из собственной картины мира, которую он сложил на основе тех данных, на которых произошло обучение».