Глава Бердска Бурдин предупредил пенсионеров о новой схеме обмана

Глава Бердска предупреждает пенсионеров о новой мошеннической схеме.

Глава города Бердска Роман Бурдин сообщил в своем телеграм-канале о новом виде мошенничества, направленном против пенсионеров.

Как рассказал Бурдин, пожилые люди стали получать звонки с неизвестных номеров. Они представляются сотрудниками администрации и сообщают, что пенсионеры могут получить выплаты в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Неизвестные, желая получить доступ к этим выплатам, просят пожилых людей предоставить им свои паспортные данные по телефону. Однако администрация города не осуществляет подобные выплаты таким образом.