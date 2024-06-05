сегодня
06 июня, 00:04
пробки
1/10
погода
+12.5°C
курсы валют
usd 88.74 | eur 96.44
сегодня
06 июня, 00:04
пробки
1/10
погода
+12.5°C
курсы валют
usd 88.74 | eur 96.44
вчера 21:57
общество

Глава Бердска Бурдин предупредил пенсионеров о новой схеме обмана

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Глава Бердска предупреждает пенсионеров о новой мошеннической схеме.

Глава города Бердска Роман Бурдин сообщил в своем телеграм-канале о новом виде мошенничества, направленном против пенсионеров.

Как рассказал Бурдин, пожилые люди стали получать звонки с неизвестных номеров. Они представляются сотрудниками администрации и сообщают, что пенсионеры могут получить выплаты в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Неизвестные, желая получить доступ к этим выплатам, просят пожилых людей предоставить им свои паспортные данные по телефону. Однако администрация города не осуществляет подобные выплаты таким образом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в